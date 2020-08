Fabrizio Corona e Nina Moric, foto di famiglia con Carlos: ma chi è il neonato? (Di lunedì 10 agosto 2020) Carlos Maria Corona ha compiuto 18 anni, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric diventa maggiorenne e festeggia a Torino con amici e parenti, tranne il padre che però non manca di dimostrare il suo affetto per il figlio e l’armonia familiare ritrovata con una dedica social “AMORE. Per i tuoi 18 anni solo amore.TANTO AMORE PER TE DA NOI. E Anche se sei diventato grande rimani il nostro cucciolo“. Lo scatto immortala mamma Nina, papà Fabrizio e Carlos su un divano con dietro la scritta ‘Amore’. Ma c’è un ospite in più. Nina Moric infatti tiene in braccio un neonato. Chi è il neonato nella ... Leggi su tvzap.kataweb

