F1 News – Vettel duro con la Ferrari “strategia senza senso”. In caso di separazione anticipata pronto Giovinazzi (Di lunedì 10 agosto 2020) “Forse non abbiamo avuto il coraggio di lasciare che Charles mi superasse, anche se aveva una strategia diversa e si è preferito richiamarmi ai box per evitarlo”. Un’autentica stilettata quella rilasciata da Sebastian Vettel ai media internazionali nei confronti della Ferrari al termine della gara odierna di Silverstone. Parole anche più dure della gara disputata dal tedesco, condizionata suo malgrado da quel testacoda compiuto nei metri successivi alla partenza che lo ha costretto a un GP di rimonta concluso solamente al dodicesimo posto. La storia tra Ferrari e Vettel si sta purtroppo incrinando giorno dopo giorno, senza esclusione di colpi da parte di entrambe le fazioni. Al tedesco infatti ha replicato il team principal Mattia Binotto che invece ha definito ... Leggi su giornal

