F1 Mercedes, Wolff: "Non abbiamo problemi ad andare in tribunale" (Di lunedì 10 agosto 2020) SILVERSTONE - ' Se qualcuno pensa che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, dovrebbe protestare. Siamo felici di andare in tribunale '. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, non lascia anzi ... Leggi su corrieredellosport

diegocatalano77 : Ho letto un po' di commenti sull'espressione corrucciata di di Toto Wolff dopo il gp di ieri. É proprio quello sgua… - EstebBeltramino : Bottas in Mercedes nel 2021. Wolff: 'Porta punti e va d’accordo con Hamilton” #F1 #motori #formula1 - uzapelloni : Pagelline #F170GP largo ai giovani Max e Charles… Wolff e Vettel weekend da dimenticare - infoitsport : Copygate, Wolff non preoccupato per eventuale coinvolgimento Mercedes - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Wolff mediatore tra #Renault e #RacingPoint -