F1, GP Spagna Barcellona 2020: l’orario di partenza della gara di domenica 16 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Alle ore 15:10 di domenica 16 agosto prenderà il via il Gran Premio di Spagna, sesta tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo due gare a dir poco entusiasmanti a Silverstone, il Circus prosegue il proprio cammino nel campionato passando dal Circuit de Catalunya. Dopo Ferragosto team e piloti si sfideranno nella gara domenicale all’interno del tracciato del Montmelò: un nuovo test soprattutto per la tenuta delle mescole che negli ultimi due weekend hanno creato tanti grattacapi soprattutto al box Mercedes. Il GP di Spagna verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre la gara ... Leggi su sportface

