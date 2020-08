Europa League, stasera Leverkusen-Inter (Di lunedì 10 agosto 2020) Il livello è più alto, come dentro un videogioco. Per approdare in semifinale, l'Inter deve battere il Bayer Leverkusen: ostacolo più duro rispetto al Getafe. Si gioca stasera a Dusseldorf. Partita ... Leggi su tg.la7

FcInterNewsit : Lukaku-Lautaro, Inter col tandem più prolifico dei quarti di Europa League: 20 gol in più del duo Bayer - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - Marathonbet_IT : Buongiorno! Oggi si riprende con i #quarti di #EuopaLeague! Sul nostro #blog trovate utili consigli sulle partite… - RTAllProClub : RT @sibe1919: *CERCO CLUB* Ruolo: Cos/As/Ats ESPERIENZE: Vpg Europa l1 South , Vpg italia serie b, vpl Serie B, Poseidon Major League!… -