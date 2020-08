Europa League: Manchester United batte Copenaghen col rigore di Bruno Fernandes (Di lunedì 10 agosto 2020) Non sono bastati i consueti novanta minuti per determinare la vincente tra Manchester United e Copenaghen. Se il VAR annulla al 45esimo del primo tempo il gol a Greenwood, bisogna andare al 95esimo dei supplementari per trovare il gol vincente dei Red Devils con Bruno Fernandes che, questa volta convalidato, dal dischetto regala la vittoria agli inglesi. Il prossimo turno per la squadra di Solskjaer vedrà affrontare la vincente di Siviglia-Wolverhampton. Foto: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - Samiel_1023 : RT @InvictosSomos: ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, per #Lukaku nono gol consecutivo in #EuropaLeague: record assoluto. Il belga ancora decisivo contro il #BayerLe… -