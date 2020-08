Europa League, Inter-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Inter torna in campo dopo la convincente vittoria contro il Getafe. I nerazzurri sfidano il Bayer Leverkusen nei quarti di finale. Sarà un match particolare perché senza andata e ritorno, ma in gara secca, da disputare nel campo neutro di Dusseldorf. Fischio d'inizio alle ore 21. Per gli uomini di Antonio Conte non sarà una partita facile: i tedeschi sono una squadra insidiosa, con il talento emergente Kai Havertz.caption id="attachment 1004563" align="alignnone" width="1024" Conte Inter (Getty Images)/captionLE formazioni ufficialiAntonio Conte e Peter Bosz hanno scelto le formazioni ufficiali del match:Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, ... Leggi su itasportpress

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come fi… - ColbyGreenCfc : RT @ChelseaFC: ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - Notiziedi_it : Europa League, Inter-Bayer Leverkusen ore 21.00: le formazioni ufficiali -