Europa League, Inter-Bayer Leverkusen: Conte conferma l’undici del Getafe. Le formazioni ufficiali (Di lunedì 10 agosto 2020) Tutto pronto per Inter-Bayer Leverkusen.I nerazzurri di Antonio Conte, dopo avere eliminato agli ottavi di Europa League il Getafe, sfideranno a partire dalle 21.00 i tedeschi, usciti trionfanti dal confronto contro i Rangers, per conquistare le semifinali. Chi avrà la meglio nella gara secca di questa sera sfiderà la vincente di Basilea-Shakhtar. Un’occasione unica per puntare all’ultimo trofeo a disposizione in questa travagliata stagione. Di seguito le formazioni ufficiali.Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D'Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 7 ... Leggi su mediagol

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ?? QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE ? Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 Come fi… - fcin1908it : LIVE, INTER- BAYER LEVERKUSEN 0-0: si entra nel vivo dell'Europa League, non sono ammessi errori -… - ILOVEPACALCIO : #EuropaLeague, #ManchesterUnitedCopenaghen: le #formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio -