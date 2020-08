Europa League, i risultati dei quarti di finale (Di martedì 11 agosto 2020) Europa League: calendario, risultati e classifiche. Il resoconto completo della fase ad eliminazione della competizione. In campo Roma e Inter. ROMA – L’Europa League entra nel vivo. Superata la fase a gironi, le squadre saranno impegnate in quella ad eliminazione diretta: Inter e Roma le compagini italiane ancora in corsa. Di seguito i risultati dei quarti di finale di Europa League. PartitaRisultatoWolves-Siviglia11/08/20Manchester United-Copenaghen1-0 d.t.s.Inter-Bayer Leverkusen2-1Shakhtar Donetsk-Basilea11/08/20Mg Brescia 29/10/2019 – campionato di calcio serie A / Brescia-Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu LukakuEuropa ... Leggi su newsmondo

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - robert_FG14 : RT @InvictosSomos: ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - filadelfo72 : Antonio Conte acchiappa la semifinale di Europa League, il Leverkusen è fuori -