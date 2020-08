Europa League, come vedere Inter – Bayer Leverkusen lunedì 10 agosto anche in chiaro (Di lunedì 10 agosto 2020) Europa League Inter – Bayer Leverkusen come vedere la partita in tv, in streaming e gratis Le Final Eight di Europa League entrano nel vivo. La formula della Coppa rivista in chiave post lockdown parte in Germania dove le 8 squadre rimaste giocheranno una sorta di mini-europeo con partite a gara unica. Si parte lunedì 10 e martedì 11 con i quarti dove è rimasta l’Inter che sfiderà il Bayer Leverkusen per l’approdo alle semifinali. Tutte le partite live su Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport 252 coinvolte, Diretta Gol su Sky Sport Collection visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale ... Leggi su dituttounpop

