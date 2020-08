Eurizon, patrimonio gestito 1° semestre cresce a 328 miliardi di euro (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso il primo semestre con un patrimonio gestito di 328 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al primo trimestre 2020 e del 4% rispetto al 30 giugno 2019, ed asset in gestione per 423 miliardi di euro. L’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) si attesta a 211,7 milioni di euro e il margine da commissioni a343,5 milioni. Confermati gli elevati livelli di efficienza con un cost/income ratio del 20%. La raccolta netta del secondo trimestre è di 2,4 miliardi, che riduce il saldo negato da inizio anno a -1,4 miliardi (-3,8 miliardi alla fine ... Leggi su quifinanza

arduinobeltrame : RT @MilanoFinanza: Eurizon, quasi un quarto del patrimonio è cinese. Il ritorno dei fondi azionari - MilanoFinanza : Eurizon, quasi un quarto del patrimonio è cinese. Il ritorno dei fondi azionari -