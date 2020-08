Essere Paratici: il professionista costretto a fare la figura del dilettante (Di lunedì 10 agosto 2020) Un altro titolo sarebbe “Sarri, bugie e videotape”, se fossimo ancora negli anni 80 e il casting dei calciatori si facesse ancora in VHS. Ma Fabio Paratici, per come s’è (poco) raccontato negli anni, deve avere una specie di suo cimitero analogico nel quale conserva le bobine di centinaia di promesse, quando ancora non le chiamavano “prospetti” per renderli odiosi in partenza. Essere Paratici è un lavoraccio, comporta sacrifici e figuracce, ma alla fine (ri)paga. Prendete la Juventus al 10 agosto: venerdì sera aveva confermato a pieni polmoni Sarri, venerdì notte era fuori dalla Champions, sabato nel primo pomeriggio ha esonerato Sarri, e sabato nel secondo pomeriggio ha ufficializzato Pirlo. Una domenica in mezzo per assorbire il minimo sindacale di contraccolpi ... Leggi su ilnapolista

E i dialoghi tra Paratici e la dirigenza del Brescia vanno proprio in questa direzione. Anche perché Agnelli nel post-partita contro il Lione, ha espressamente parlato di ringiovanimento della rosa, e ...

No ragazzi, non esiste che facciamo articoli il 10 agosto. Da che mondo è mondo la settimana di ferragosto è di ferie. Aspettate. Ok. È arrivato il bonifico, possiamo partire. Lunedì era l'anniversari ...

