Esquilino: 22enne cinese sorpresa con una pistola detenuta illegalmente, finisce agli arresti domiciliari (Di lunedì 10 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato una 22enne di nazionalità cinese per il reato di detenzione abusiva di arma. L’attività investigativa dei Carabinieri, sviluppatasi in zona Esquilino, ha permesso di rinvenire, al termine di una perquisizione a casa della donna, una pistola semiautomatica completa di munizionamento occultata all’interno di una borsa. L’arma è risultata detenuta illegalmente e la 22enne non ha saputo fornire spiegazioni circa il suo possesso e informazioni sulla sua provenienza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre l’arma è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

