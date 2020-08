Esplosione rade al suolo molteplici case a Baltimora: tanti morti e feriti gravi [FOTO LIVE] (Di lunedì 10 agosto 2020) Una violenta Esplosione ha scosso oggi la zona nord-occidentale di Baltimora, negli Stati Uniti, radendo al suolo diverse case e provocando una vittima. Ma il bilancio potrebbe aumentare, considerando che i soccorsi sono impegnati nelle ricerche di cinque persone intrappolate tra le macerie, tra le quali alcuni bambini (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Secondo il portavoce del municipio, James Bentley, l’Esplosione e’ avvenuta in particolare su Reisterstown Road. Al momento non si conoscono le cause dell’Esplosione, ma secondo alcune fonti di stampa potrebbe esserci una fuga di gas. La vittima, secondo i media americani, e’ una donna mentre almeno altre tre persone sono state salvate dai pompieri e sono ... Leggi su meteoweb.eu

AttilioSacco : Un tempo queste esplosioni venivano chiamate Santa Barbara. Nella mia città, durante la guerra, una bomba prese un… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione rade Esplosione rade al suolo molteplici case a Baltimora: tanti morti e feriti gravi [FOTO LIVE] Meteo Web Libano, la “groviera politica” del Medioriente

La capitale del Libano è stata devastata da un’esplosione che ha provocato almeno 150 morti, 5000 feriti e 300.000 senza tetto, con danni tra i 10 e i 15 miliardi di dollari. Anziché unirsi intorno al ...

Il detonatore? Forse esplosivi militari. Accesi per caso da saldatori maldestri

«Non possiamo escludere che ci fosse anche del materiale bellico. Sappiamo solo che la quantità saltata in aria era ingente, ma da dove derivasse, se fosse solo il nitrato sequestrato anni fa o esplos ...

La capitale del Libano è stata devastata da un’esplosione che ha provocato almeno 150 morti, 5000 feriti e 300.000 senza tetto, con danni tra i 10 e i 15 miliardi di dollari. Anziché unirsi intorno al ...«Non possiamo escludere che ci fosse anche del materiale bellico. Sappiamo solo che la quantità saltata in aria era ingente, ma da dove derivasse, se fosse solo il nitrato sequestrato anni fa o esplos ...