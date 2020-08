Esplosione a Baltimora, 5 case crollate. «Adulti e bambini tra le macerie» (Di lunedì 10 agosto 2020) Secondo i vigili del fuoco di Baltimora, nella città del Maryland c?è stata un?Esplosione che ha coinvolto cinque case. Vari Adulti e bambini sarebbero ancora intrappolati... Leggi su ilmessaggero

RobertHolzer : RT @annaguaita: Esplosione a Baltimora, Maryland. Ci sarebbe un morto e adulti e bambini intrappolati. Alcune persone già poste in salvo.… - annaguaita : Esplosione a Baltimora, Maryland. Ci sarebbe un morto e adulti e bambini intrappolati. Alcune persone già poste in… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Baltimora

Il Messaggero

I contagi in aumento, l'esplosione nella capitale libanese e la debolezza del dollaro portano il metallo giallo alle stelle La seconda ondata di Covid-19 e l’esplosione a Beirut fanno volare l’oro sop ...Prime partite di sport americani rinviata per coronavirus, tocca al baseball che ha appena dato il via alla sua stagione. Le prime sfide delle serie tra Miami Marlins e Baltimora Orioles e tra Philade ...