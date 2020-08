Esplode un deposito di benzina: le spaventose immagini. Il video (Di lunedì 10 agosto 2020) Una enorme esplosione è avvenuta questa mattina a Volgograd, nella Russia Meridionale. Dalle prime notizie che arrivano dalla città che si trova a ridosso del Caucaso, si tratterebbe di un deposito di benzina che, dopo un primo incendio, è stato avvolto dalle fiamme ed è poi esploso sprigionando una enorme fiammata che ha letteralmente terrorizzato tutti i residenti nella zona, che si trova nel distretto meridionale della città. #video ALLA FINE DELL'ARTICOLO Al momento non si ha un numero esatto di persone rimaste ferite: i media russi parlano di "diversi" feriti ed ingenti danni materiali. L'esplosione ha innescato anche una enorme colonna di fumo nero che ha invaso i cieli di Volgograd, città conosciuta anche con il suo nome precedente di Stalingrado, poi cambiato nel 1961 con quello ... Leggi su howtodofor

Una enorme esplosione è avvenuta questa mattina a Volgograd, nella Russia Meridionale. Dalle prime notizie che arrivano dalla città che si trova a ridosso del Caucaso, si tratterebbe di un deposito di ...

Una enorme esplosione è avvenuta questa mattina a Volgograd, nella Russia Meridionale. Dalle prime notizie che arrivano dalla città che si trova a ridosso del Caucaso, si tratterebbe di un deposito di ...