Esclusiva: il Watford cerca un allenatore. Contatti anche con Ventura (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Watford cerca un allenatore dopo la dolorosa retrocessione e un ciclo felice in Premier League. La parola d’ordine è risalire in fretta, adesso Gino Pozzo ha sondato diversi tecnici e vuole fare la scelta giusta. Nelle ultime ore c’è stato un contatto approfondito anche con Gian Piero Ventura, reduce dal terza flop di fila a Salerno dopo quelli con Nazionale e Chievo. Pozzo ha approfondito il discorso relativo alla staff, di sicuro Ventura è un candidato anche se non l’unico. Foto: Torino FC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il mister elogia i suoi per il finale di torneo e conferma l'accordo per il rinnovo: «Sono davvero orgoglioso che la società pensi di continuare con me» «Questa vittoria mi piace dedicarla alla città, ...

