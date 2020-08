Ercolano, il ministro della Cultura visita il Parco archeologico (Di lunedì 10 agosto 2020) Questa mattina la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, accompagnata dal sindaco Ciro Buonajuto, ha visitato in forma privata il Parco archeologico di Ercolano. “È un sito che va abitato, incontrato – queste le parole della ministra -. Ho molto apprezzato il percorso di narrazione e di ingresso nel mondo dell’antica Ercolano. Proprio in questa città un sito di questo tipo rappresenta il segno della bellezza e della Cultura che riabilita l’intero territorio, rappresentando un’occasione di riscatto ma anche di ripartenza importante per tutta l’Italia”. “Siamo contenti che alla vitalità portata dai visitatori nel ... Leggi su ildenaro

RedazioneTvcity : Al Parco Archeologico di Ercolano in visita questa mattina il ministro Elena Bonetti - -