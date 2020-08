"Era vicino all'autostrada, ma l'hanno trovata tardi". Viviana, parla la cognata: il più terrificante dei dubbi sul corpo della dj (Di lunedì 10 agosto 2020) Rimane ancora un mistero la morte di Viviana Parisi, la 43enne dj trovata cadavere nei boschi di Caronia dopo essere scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni. Del bambino infatti ancora nessuna traccia. Tante le ipotesi che gli investigatori stanno vagliando. Ma per la famiglia è impossibile che la donna, originaria di Torino ma da tempo residente a Messina, si sia suicidata e, peggio, abbia ucciso il figlio. "Perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni? - si chiede la cognata Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello (marito di Viviana) -. Forse le ricerche per trovare Viviana e Gioele dovevano partire prima. Le ricerche sono partite in ritardo. Il corpo di mia cognata ... Leggi su liberoquotidiano

Luca Marini: "Il podio era vicino" Virgilio Sport Viviana Parisi, i dubbi della cognata: "Perché l'hanno trovata solo dopo quattro giorni? Il corpo era vicino all'autostrada"

Rimane ancora un mistero la morte di Viviana Parisi, la 43enne dj trovata cadavere nei boschi di Caronia dopo essere scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni. Del bambino infatti ancora nessuna ...

Hulkenberg, da supplente a star: “Poteva finire al posto di Hamilton”

Nico Hulkenberg ha sfruttato l’occasione di tornare in Formula 1 come sostituto del contagiato Sergio Perez. E spuntano retroscena sul suo passato Era rimasto senza sedile in questa stagione, ma Nico ...

