Era la mitica suor Cristina a The Voice: oggi a 33 anni ha deciso di cambiare vita [FOTO] (Di lunedì 10 agosto 2020) suor Cristina è stata una vera celebrità in Italia, per un certo lasso di tempo. Ha conquistato il pubblico di The Voice of Italy con la sua indimenticabile interpretazione di “Like a Virgin” di Madonna, ma che cosa fa e come è diventata a distanza di anni dalla sua popolarità? È stata sulla cresta dell’onda per alcuni anni, protagonista di un acceso dibattito sulla presenza di una consacrata all’interno di un talent show (e poi di diversi salotti televisivi). In effetti la presenza di suor Cristina tra i concorrenti aveva suscitato un certo scalpore mediatico, ma c’’è stato poco da fare: suor Cristina piaceva e, nonostante lo scalpore, si è ... Leggi su velvetgossip

_sei_per_volta_ : non torna due individui rimasti tanto se albergo gia messo o altro cercato trovato da terra mitica anche c'era bast… - Persico14 : RT @IoNascoQui: Il 9 agosto di 27 anni fa ci lasciava Elena Fabrizi, la Mitica Sora Lella, grande tifosa della Lazio perché: 'quando ero ba… - DaniloAlonzi : RT @IoNascoQui: Il 9 agosto di 27 anni fa ci lasciava Elena Fabrizi, la Mitica Sora Lella, grande tifosa della Lazio perché: 'quando ero ba… - CompagniaTDF : “La maleducazione è arrivata molto in alto. La nostra freddezza li ha lasciati lavorare. Adesso la ribellione spett… - twetti974 : RT @IoNascoQui: Il 9 agosto di 27 anni fa ci lasciava Elena Fabrizi, la Mitica Sora Lella, grande tifosa della Lazio perché: 'quando ero ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Era mitica Oggi si celebrano i Duran Duran: 3 curiosità che (forse) non sai sulla band culto degli anni '80 R101 L’ultimo saluto al mitico “Milan”: benedì il Friuli con il cabernet

UDINE. Negli occhi di tutti resterà il suo sorriso e la voglia di ridere e scherzare, soprattutto con i tanti giocatori dell’Udinese che per oltre vent’anni ha guardato crescere e spiccare il volo men ...

UDINE. Negli occhi di tutti resterà il suo sorriso e la voglia di ridere e scherzare, soprattutto con i tanti giocatori dell’Udinese che per oltre vent’anni ha guardato crescere e spiccare il volo men ...