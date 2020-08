Emma Marrone che chic in barca, poi fa ridere tutti con la nuova foto (Di lunedì 10 agosto 2020) Bellissima e più in forma che mai questa estate Emma Marrone che con le sue foto fa il pieno di like e di complimenti. Uno scatto in barca e lei con il suo adorato rossetto rosso, occhialoni scuri, camicia bianca e cappello sembra una diva d’altri tempi. Un selfie serio e tutti le dicono che è davvero chic, non glielo fanno notare solo i fan sempre pronti a sostenere ogni sua novità ma anche Jo Squillo, Elisa D’Ospina, Alessia Marcuzzi, Eva Riccobono e tutte le amiche vip una dopo l’altra. E’ una nuova Emma Marrone quella che si mostra in vacanza tra Sorrente e Capri, che ha scelto le vacanze in barca e un nuovo look? Per niente, Emma non cambia e fa bene, ... Leggi su ultimenotizieflash

VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - Emmasemotions : RT @luciblu_: Ogni anno, i best costumi ever sono della queen Emma Marrone. - zazoomblog : Emma Marrone che figuraccia: ecco cosa è successo alla cantante - #Marrone #figuraccia: #successo - emmaishome : RT @luciblu_: Ogni anno, i best costumi ever sono della queen Emma Marrone. - thatnightinmad : RT @bastisolotu: Buongiorno solo a Emma Marrone che è caduta in piscina a mezzanotte non si sa per quale motivo -