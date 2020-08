Emilia Clarke a Positano, la star de Il Trono di spade in vacanza con un nuovo amore (Di lunedì 10 agosto 2020) La star de Il Trono di spade Emilia Clarke è in vacanza a Positano, sulla Costiera Amalfitana, con una coppia di amici e forse un nuovo ragazzo: ecco le foto. Un'estate italiana anche per la madre dei Draghi: Emilia Clarke è stata avvistata a Positano, in compagnia di una coppia di amici e quello che sembrerebbe un nuovo amore. Chi è l'uomo insieme a lei? Si tratta di Tom Turner, un assistente alla regia che Emilia frequenta da un po'. Vestita in modo casual, estivo ma allo stesso modo fashion, l'attrice Emilia Clarke è tornata in Italia. Dopo averla vista a Napoli, tempo fa, come testimonial ... Leggi su movieplayer

La star de Il trono di Spade Emilia Clarke è in vacanza a Positano, sulla Costiera Amalfitana, con una coppia di amici e forse un nuovo ragazzo: ecco le foto. NOTIZIA di ELISA ERRIU — 10/08/2020 Un'es ...

Se siete appassionati di Game of Thrones e vivete in Campania, in questi giorni potreste avvistare una delle celebrità più apprezzate al mondo. Stiamo parlando della Madre dei Draghi, Khaleesi, Daener ...

