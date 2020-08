Elodie, festa senza Marracash: ma chi c’è con lei? (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo Elodie, festa senza Marracash: ma chi c’è con lei? . Elodie ha voluto partecipare a una festa. A spiccare è senza dubbio l’assenza di Marracash. Ma chi c’è in compagnia della cantante? ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’. Sono queste le canzoni che stanno permettendo a Elodie di essere una grande e indiscussa protagonista di quest’estate 2020. L’artista, che è molto attiva e presente anche sui social network, … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Elodie festa

DiLei Vip

Elodie ha voluto partecipare a una festa. A spiccare è senza dubbio l’assenza di Marracash. Ma chi c’è in compagnia della cantante? ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’. Sono queste le canzoni che stanno permettendo ...È un momento davvero particolare per Elodie: la cantante romana si sta godendo il successo, l’amore per la sua musica e sta facendo scorrere sulla sua pelle molte altre sensazioni positive. Nelle ulti ...