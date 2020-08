Elisa di Rivombrosa, Nona Puntata: Elisa Perde il Bambino! (Di lunedì 10 agosto 2020) Elisa di Rivombrosa, trama Nona Puntata: dopo l’incendio e l’assalto, Elisa è in gravi condizioni e questo comporta grandi problemi per la sua gravidanza. Intanto Anna vive momenti molto difficili… Proseguono le vicende di Elisa di Rivombrosa, e la povera ragazza, insieme al conte Ristori, dovrà affrontare giorni davvero difficili. Infatti riceverà pessime notizie, oltre a riprendersi con fatica dall’assalto fatto dai due sicari. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Elisa di Rivombrosa: dove eravamo rimasti Anna prova a far preoccupare Elisa ... Leggi su uominiedonnenews

