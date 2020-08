Elezioni in Bielorussia, Lukashenko vince con l’80% dei voti. Scontri nel Paese: un morto e diversi feriti (Di lunedì 10 agosto 2020) Aleksandr Lukashenko è stato riconfermato presidente della Bielorussia con l’80,23% dei voti. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa statale. La sua sfidante, Svetlana Tikhanovskaya, si sarebbe fermata al 9,9%. Si tratta di risultati parziali, per quelli ufficiali bisognerà attendere il 19 agosto. I sostenitori della 37enne Tikhanovskaya denunciano brogli elettorali. Nella notte ci sono stati Scontri nel Paese, dopo che sono stati resi noti gli exit poll che davano «l’ultimo dittatore d’Europa» in netto vantaggio. Almeno una persona sarebbe morta negli Scontri e diverse persone sarebbero state ferite, secondo il centro per i diritti umani Vesna. Durante le manifestazioni la polizia ha arrestato almeno 200 persone. Il Comitato ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Elezioni in Bielorussia, exit poll assegnano la vittoria a Lukashenko con l’80%. Tensione nel Paese e rischio brogli - MediasetTgcom24 : Elezioni in Bielorussia, scontri a Minsk: manifestanti feriti #biellorussia - Open_gol : Proteste in Bielorussia per i risultati del voto. Gli agenti hanno usato granate stordenti. Si contano i primi feri… - CanettiQueen : In Bielorussia fanno delle elezioni bellissime. Complimenti - RollingStoneita : #Bielorussia: enormi manifestazioni represse con la violenza dopo che Alexander Lukashenko, presidente dal 1994 di… -