Elezioni in Bielorussia, la candidata dell’opposizione Tikhanovskaya: «Non riconosciamo i risultati». Un morto e diversi feriti negli scontri (Di lunedì 10 agosto 2020) L’opposizione bielorussa rigetta con forza il risultato delle urne che hanno visto la riconferma di Lukashenko con l’80% dei voti. «Non riconosciamo i risultati delle Elezioni. Abbiamo visto i dati reali degli spogli. Chiediamo a coloro che credono che la loro voce sia stata rubata di non tacere», ha detto in conferenza stampa la candidata per l’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. «Spero che non ci siano violenze se la gente vuole scendere in piazza: continueremo a cercare di condurre un dialogo con le autorità», ha aggiunto. Nel frattempo il numero delle persone fermate dalla polizia a 3mila. Secondo il ministero dell’Interno oltre 50 civili e 39 agenti sono rimasti feriti negli scontri tra ... Leggi su open.online

