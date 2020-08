Elezioni Germania 2021, i socialdemocratici scelgono il vicecancelliere Scholz (Di lunedì 10 agosto 2020) I socialdemocratici hanno scelto di candidare Olaf Scholz, vicecancelliere e Ministro delle Finanze per le Elezioni in Germania del 2021. Olaf Scholz è stato designato ufficialmente come il candidato dell’Spd per le Elezioni in Germania che si terranno il prossimo anno. Da rilevare inoltre, che nonostante qualche dissenso all’interno del partito, il suo nome è … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

filippoboatti : Quello che ha perso il congresso viene candidato cancelliere... siamo perplessi. - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: GERMANIA “Sono felice della candidatura e voglio vincere”. Sono le prime parole di Olaf Scholz da candidato designato… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: GERMANIA “Sono felice della candidatura e voglio vincere”. Sono le prime parole di Olaf Scholz da candidato designato… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: GERMANIA “Sono felice della candidatura e voglio vincere”. Sono le prime parole di Olaf Scholz da candidato designato… - fattoquotidiano : GERMANIA “Sono felice della candidatura e voglio vincere”. Sono le prime parole di Olaf Scholz da candidato designa… -