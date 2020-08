Elezioni Bielorussia, proteste e arresti dopo la vittoria di Lukashenko. “L’ultimo dittatore d’Europa” verso il sesto mandato (Di lunedì 10 agosto 2020) Aleksandr Lukashenko, ha vinto di nuovo le Elezioni presidenziali in Bielorussia con l’80,23 per cento delle preferenze, secondo quanto riporta l’Agenzia stampa statale citando i primi risultati ufficiali della commissione elettorale bielorussa. La rivale di Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, ha ottenuto il 9,9 per cento dei voti. Il presidente si avvia quindi al sesto mandato alla guida del paese. Scontri e arresti a Minsk dopo l’annuncio della schiacciante vittoria, nella serata di ieri a Minsk si sono tenute imponenti manifestazioni di protesta e sono state arrestate diverse persone, come riporta il portale Tut.by, uno dei principali media indipendenti in Bielorussia, divenuto ... Leggi su tpi

