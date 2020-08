Effetto lockdown per il vino italiano, primo calo dell’export in 30 anni. Al via la vendemmia 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Per la prima volta da 30 anni diminuiscono le esportazioni di vino italiano, nel 2020 meno 4% rispetto al 2019. Lo scorso anno sono state vendute all’estero bottiglie per un valore di 6,4 miliardi di euro. Quest’anno ci si dovrebbe quindi fermare poco al di sotto dei 6,2 miliardi. L’aumento dei consumi casalinghi non ha compensato il sostanziale azzeramento delle ordinazioni in bar, ristoranti e alberghi nei mesi della chiusura dettata dalla pandemia. Non a caso in Cina, dove il virus ha colpito prima, le vendite di bottiglie italiane si sono pressoché dimezzate tra gennaio e maggio. Cali importanti anche in Francia (- 14%) e Gran Bretagna (- 12%). Hanno tenuto mercati come quello tedesco e quello statunitense, con un calo dell’export contenuto all’1%. Sul commercio ... Leggi su ilfattoquotidiano

