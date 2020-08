Ecobonus, in arrivo possibile aumento accise diesel: le nuove aliquote (Di lunedì 10 agosto 2020) Interventi green e destinati alla tutela dell’ambiente: sono questi i prossimi obiettivi fissati dal Ministero dell’Ambiente. Per farli, però, servono le risorse e, proprio per questo motivo, il ministro Sergio Costa ha avviato una consultazione online sulle proposte normative per la rimodulazione dei sussidi ambientali dannosi (SAD). Tra le proposte normative volte a rimodulare i SAD – sei proposte in totale – vi sono anche quelle relative ad un possibile aumento delle accise diesel. In arrivo possibile aumento accise diesel per finanziare nuovi Ecobonus L’intento del Ministero dell’Ambiente e del Ministro Sergio Costa è quello di procedere con l’introduzione di ... Leggi su quifinanza

GarauPina : RT @cagliaripad: Ecobonus auto: esauriti i 50 milioni del fondo, in arrivo nuovo finanziamento - cagliaripad : Ecobonus auto: esauriti i 50 milioni del fondo, in arrivo nuovo finanziamento - InfoFiscale : Ecobonus, ok alla cessione dei vecchi crediti: novità in arrivo con il superbonus 110 - CiverCoperture : Con l’arrivo del Superbonus 110%, molti stanno valutando la realizzazione di un cappotto termico. Per ottenere l’i… - infoiteconomia : Ecobonus, in arrivo 500 milioni di incentivi in più per le auto: ecco i modelli e a chi spettano -