Ecco gli uomini più ricchi del mondo secondo Bloomberg: Ferrero è il primo italiano. E la pandemia spinge il patrimonio di Jeff Bezos (Di lunedì 10 agosto 2020) Il patron di Amazon Jeff Bezos non conosce crisi e si conferma il paperone del mondo con una fortuna di 187 miliardi di dollari, accresciuta anche dalla spinta all’e-commerce durante la pandemia di coronavirus. Al secondo posto – secondo Bloomberg Billionaires Index, che fotografa le 500 persone più ricche al mondo – tra i magnati resta saldamente Bill Gates, seguito da Mark Zuckerberg. Il numero uno di Microsoft ha un patrimonio stimato di 120,6 miliardi, mentre il fondatore di Facebook “si ferma” a 101,7 miliardi. Nella top five si piazza il petroliere Mukesh Ambani al quarto posto, mentre Bernard Arnault, patron di Lvmh, è quinto con 80,2 miliardi. Il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Il sogno di avere Siena rappresentata in consiglio regionale Toscana. - fattoquotidiano : ALTERNATIVA AL VACCINO Coronavirus: una nuova cura grazie agli anticorpi monoclonali, ecco cosa sono e come agiscon… - RaiNews : La programmazione speciale della Rai - ACGT17 : Ecco m'è arrivata na notifica?? - SamGibili1 : RT @borghi_claudio: Il sogno di avere Siena rappresentata in consiglio regionale Toscana. -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco gli Ecco gli aventi di agosto a Santa Marinella TerzoBinario.it «E quindi uscimmo... a fotografar le stelle»

«In un mondo incerto, di cambiamenti climatici, pandemie e disastri, ecco che gli astri ci danno certezze – sottolinea Pluchino –. Ci aiutano a capire il nostro posto nel mondo». Con l’astrofotografia ...

Come ottimizzare la connessione dati su dispositivi mobile

Uno dei vantaggi principali degli smartphone è che permettono di navigare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La connessione dati consente di essere a un tocco dal web, pronti a fare acquisti, ...

«In un mondo incerto, di cambiamenti climatici, pandemie e disastri, ecco che gli astri ci danno certezze – sottolinea Pluchino –. Ci aiutano a capire il nostro posto nel mondo». Con l’astrofotografia ...Uno dei vantaggi principali degli smartphone è che permettono di navigare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La connessione dati consente di essere a un tocco dal web, pronti a fare acquisti, ...