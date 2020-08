Ecco chi sono i cinque deputati che hanno chiesto il bonus di 600 euro (Di lunedì 10 agosto 2020) Una domenica di agosto infuocata. E non per le temperature, ma per i cinque deputati e parlamentari che avrebbero chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva in difficoltà durante la crisi del coronavirus. I nomi e i cognomi ancora non si conoscono, ma dalle prime indagini sarebbe emerso che i cinque di Montecitorio sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Inoltre, nella vicenda sarebbero coinvolti addirittura duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Leggi su sportface

