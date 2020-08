EA Sports UFC 4 già disponibile (Di lunedì 10 agosto 2020) La versione di prova di EA Sports UFC 4 è già disponibile per gli utenti EA Access su PS4 E Xbox È dunque possibile giocare sin da subito alla versione trial di EA Sports UFC 4, prima del lancio mondiale del 14 agosto. L’accesso è esclusivo per gli utenti abbonati ad EA Access, servizio a pagamento di Electronic Arts. Le versioni attualmente usufruibili sono tuttavia soltanto quelle delle console Sony e Microsoft. UFC 4 prosegue nello spirito degli episodi precedenti e, come giusto e prevedibile in questa tipologia di sequel, apporta una serie di modifiche aggiungendo nuove funzionalità. EA Sports UFC 4: What’s new? La modalità Carriera è stata rinnovata in quanto i giocatori sviluppano il loro combattente in diverse discipline e classi di peso mentre ... Leggi su tuttotek

UFC, Lewis: "Continuate a sottovalutarmi"

Derrick Lewis scherza in conferenza sulle sue abilità nel jiu-jitsu dopo il KO inflitto a Oleinik a UFC Vegas 6.

