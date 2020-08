È tutto pronto per la messa in onda di Lovecraft Country (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno street artist dipinge un grande murale per la serie Lovecraft Country della HBO (Foto: Rob Kim/Getty Images)Nuovo spot per Lovecraft Country, il serial horror che il 16 agosto debutta sul canale HBO. Tratto dal romanzo di Matt Ruff, è stato creato da Misha Green, già sceneggiatrice di Heroes e Sons of Anarchy e ideatrice di Underground. Nell’America degli anni ’50, con le leggi che impongono la segregazione razziale degli afroamericani, l’ex militare Atticus Black inizia un viaggio attraverso gli Stati Uniti per cercare Montrose, il padre scomparso. Ad accompagnarlo ci sono lo zio George e l’amica di sempre Letitia. La ricerca non è, però, affatto semplice: il trio deve vedersela con le angherie razziste degli americani bianchi. E con una serie di mostri che ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : tutto pronto Albisola Superiore, tutto pronto per demolire l’edificio ex Fac per un nuovo fabbricato della società Sogegross IVG.it Superbonus casa, dal 15 ottobre la cessione del credito. Anche per chi non paga Irpef

La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere utilizzata dal prossimo 15 ottobre. E' quanto previsto nel modello di comunicazione approvato col provvedimentodel Direttore dell'Agenzia de ...

Atalanta: ultimo allenamento, poi la partenza per Lisbona

(ANSA) - BERGAMO, 10 AGO - Tutto pronto in casa Atalanta per la trasferta di Champions League a Lisbona, dove mercoledì alle 21 al "Da Luz" i nerazzurri incontreranno il Paris Saint-Germain nel quarto ...

