È morto a Trento l'ex portiere Gunther Mair: fatale una puntura di una vespa (Di lunedì 10 agosto 2020) Non ce l'ha fatta Gunther Mair. All'età di 60 anni, l'apprezzato ex portiere degli anni '80 e '90, si è spento stamane all'ospedale di Trento dopo esser stato ricoverato sabato scorso in seguito alla puntura di alcune vespe nei boschi dell'altipiano di Pinè. L'uomo fin da subito è andato in arresto cardiaco e la stabilizzazione non è stata semplice: dopo aver lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del Santa Chiara è spirato stamane lasciando la moglie e due figli.

