E’ caccia ai furbetti del Bonus. Diversi deputati nel mirino. Ma gli aiuti per il Covid sono finiti anche nelle tasche di oltre duemila amministratori locali. L’Inps non farà i nomi: “C’è la privacy” (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ caccia aperta ai cinque parlamentari (anche se potrebbero essere solo 3) che hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il Bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia per i liberi professionisti danneggiati all’epidemia, poi diventati 1000 con il decreto Rilancio, nonostante lo stipendio da oltre 12mila euro al mese percepito in quanto parlamentariin carica. A segnalarli è stata la direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps. I sospettati sono 3 deputati della Lega, uno del M5S e uno di Italia Viva, ma per ragioni di privacy, ha ribadito la stessa Inps, i loro nomi non sono stati resi noti. Ma non solo i soli. oltre ai 5 parlamentari ci sarebbero oltre 2000 ... Leggi su lanotiziagiornale

