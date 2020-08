Dybala Juventus, 100 milioni dal Real Madrid: offerti anche due nomi (Di lunedì 10 agosto 2020) Dybala Juventus – Il Real Madrid piomba sul numero 10 bianconero che, l’altra sera, ha finito la stagione nel peggiore dei modi a causa del problema muscolare che lo ha costretto a uscire dal rettangolo di gioco. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Real Madrid avrebbe pronta un’offerta da 100 milioni di Euro per convincere Andrea Agnelli a privarsi del fantasista argentino. La proposta unilaterale sarebbe anche quella di cedere i cartellini di Kroos e Isco. Juventus: il Real Madrid su Dybala L’affare potrebbe dipendere anche da Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo, se dovesse restare, avrebbe un costo economico molto ... Leggi su juvedipendenza

