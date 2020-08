Due beluga liberati dopo una vita passata nell'acquario cinese. E il 'sorriso' è grande così (Di martedì 11 agosto 2020) Quello ritratto nella splendida immagine, è uno dei due beluga liberati in mare dopo una vita trascorsa in un acquario cinese. Sul muso, è stampato quello che sembra un sorriso. Un sorriso grande così. Leggi su leggo

Quello ritratto nella splendida immagine, è uno dei due beluga liberati in mare dopo una vita trascorsa in un acquario cinese. Sul muso, è stampato quello che sembra un sorriso. Un sorriso grande così ...