Dora D' Asta | 23 anni | scomparsa a Bagheria dopo una festa al lido

Una ragazza di 23 anni di Bagheria (Palermo) è scomparsa dopo aver preso parte ad una festa in un lido a Trabia. Si moltiplicano in queste ore sui social gli appelli per ritrovare Dora D’Asta, 23 anni ...Una giovane di 23 anni, Dora D’Asta, di Bagheria e’ scomparsa da venerdi’ dopo avere partecipato ad una festa in un lido a Trabia. I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Un appello e ...