Dopo le esplosioni a Beirut quattro ministri dimessi in 48 ore (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – In Libano, si e’ dimesso il ministro delle Finanze Ghazi Wazni, qualche minuto dopo l’inizio a Beirut del consiglio dei ministri per discutere la crisi in atto nel Paese. Gia’ tre ministri del governo di Hassan Diab hanno gettato la spugna prima di Wazni: ieri, il primo e’ stato il ministro dell’Informazione Manal Abdel Samad insieme a Damien Kattar, a capo del dicastero per l’Ambiente. Stamani invece ha assunto questa decisione la titolare della Giustizia, Marie-Claude Najm. L’instabilita’ politica e socio-economica si e’ aggravata dopo l’esplosione che martedi’ 4 agosto ha distrutto il porto e le aree limitrofe della capitale. Leggi su dire

Tg3web : A Beirut, 4 giorni dopo le esplosioni, migliaia di manifestanti affollano da ore piazza dei Martiri, con forche e s… - chetempochefa : La forza e la commozione del video di una signora di #Beirut che suona al pianoforte “Il canto dell’addio” nella su… - SkyTG24 : Il giorno dopo le esplosioni che l'hanno colpita e che hanno provocato oltre 100 morti e più di 4mila feriti,… - rtl1025 : ?? Si è dimesso il ministro libanese della giustizia Marie-Claude #Najem. Lo riferiscono i media di #Beirut. Dopo il… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo le proteste e gli scontri di piazza seguiti alle devastanti esplosioni nel porto di Beirut, il governo libanese vacilla. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo esplosioni Libano: dopo le esplosioni, la rabbia. Fady Noun (giornalista): "Il Paese ha bisogno di una nuova classe politica" Servizio Informazione Religiosa I 250 milioni di euro di aiuti per il Libano non fermeranno il declino

La devastazione di Beirut ha colpito il mondo intero. Le esplosioni che hanno raso al suolo il porto e distrutto parte della città, causando centinaia di morti e migliaia di feriti e sfollati, potrebb ...

Il governo libanese verso le dimissioni dopo la tragedia di Beirut

Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi (lunedì 10 agosto). Il governo del Libano dovrebbe dimettersi in toto dopo l’esplosione di Beirut della scorsa settimana e le ...

La devastazione di Beirut ha colpito il mondo intero. Le esplosioni che hanno raso al suolo il porto e distrutto parte della città, causando centinaia di morti e migliaia di feriti e sfollati, potrebb ...Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi (lunedì 10 agosto). Il governo del Libano dovrebbe dimettersi in toto dopo l’esplosione di Beirut della scorsa settimana e le ...