Dombrovskis: “patto di stabilità sospeso anche nel 2021”. Per il futuro si ritoccano le regole ma i vincoli rimangono (Di lunedì 10 agosto 2020) I vincoli al deficit e ai debiti dei bilanci dei paesi euro previsti dai trattati europei (un deficit che non deve superare il 3% del Prodotto interno lordo e un debito che dovrebbe rimanere sotto il 60% o, se superiore, scendere progressivamente verso questa soglia) saranno sospesi anche nel 2021 e forse oltre. Lo ha Lo ha detto ieri al Financial Times il vicepresidente della Commissione UE Valdis Dombrovskis sottolineando come gli ultimi dati che evidenziano una ripresa dei contagi in Europa accrescano le incertezze sulle prospettive di ripresa economica. Ufficialmente la decisione verrà presa in autunno ma Dombrovskis ha spiegato che è pressoché certo che la Commissione sceglierà di prorogare la sospensione. Una prima sospensione, relativa però al solo 2020, era già stata ... Leggi su ilfattoquotidiano

