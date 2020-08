Dl Agosto, stanziati 500 milioni per settore automotive (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – 410 milioni per incentivi all’acquisto di modelli a basse emissioni e 90 al fondo per favorire l’installazione di colonnine di ricarica elettrica. Sono così ripartiti i 500 milioni stanziati dal Governo nel Dl Agosto per permettere al settore automotive una ripresa dopo lo shock della crisi da Coronavirus. Di questi 250 milioni andranno per l’acquisto dei cosiddetti veicoli tradizionali (ibride non ricaricabili alla spina e medio-piccole Euro 6), mentre 150 milioni andranno alla fascia più “verde”, quella delle auto 100% elettriche e delle ibride con batteria ricaricabile. Confermate le tabelle di incentivi previste dal precedente Decreto Rilancio. Con la rottamazione di un veicolo in base ... Leggi su quifinanza

