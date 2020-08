Dl agosto: Federcuochi, con bonus ristorazione nostra proposta diventa legge (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Labitalia) - "Siamo grati alla ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova e alla vice ministra dell'economia Laura Castelli per aver accolto la nostra proposta di un bonus a favore della ristorazione, finalmente una boccata d'ossigeno ad un intero comparto da troppi mesi sull'orlo del fallimento". La Federcuochi esulta per l'importante risultato ottenuto, frutto delle istanze presentate nel corso del recente incontro con la vice ministra Castelli. "E' stato un lavoro di squadra - spiega Alessandro Circiello, portavoce della Federcuochi - portato avanti con Aldo Cursano, vicepresidente Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). Abbiamo avuto anche il fondamentale sostegno di importanti soggetti quali filiera Italia. Il bonus ristoranti, discusso con ... Leggi su iltempo

La Federcuochi esulta per l'importante risultato ottenuto, frutto delle istanze presentate nel corso del recente incontro con la vice ministra Castelli. "E' stato un lavoro di squadra - spiega ...Come funziona il bonus ristorazione previsto nel decreto agosto? Si tratta di uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno ...