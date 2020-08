Dj morta: sulle tracce del piccolo Gioele, vigili fuoco 'ricerche difficili, anche emotivamente' (3) (Di lunedì 10 agosto 2020) (Messina) - Le ricerche proseguono anche di notte, come spiegano i vigili del fuoco. "Il nostro lavoro è quello di pianificare le zone di ricerca e pianificare le squadre". Intanto nel caldo pomeriggio soleggiato di Caronia - oggi si sfiorano oltre 30 gradi - le ricerche del piccolo Gioele proseguono incessantemente. Si avvicina l'ottava notte da quando il bambino è scomparso. Ed è una corsa contro il tempo. anche se in tanti, temono che le speranze di trovarlo vivo si affievoliscano ogni giorno di più. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Dj morta: sulle tracce del piccolo Gioele, vigili fuoco 'ricerche difficili, anche emotivamente' (3)... - TV7Benevento : Dj morta: sulle tracce del piccolo Gioele, vigili fuoco 'ricerche difficili, anche emotivamente' (2)... - StraNotizie : Dj morta: sulle tracce del piccolo Gioele, vigili fuoco 'ricerche difficili, anche emotivamente' - GiuseppinaGius6 : RT @TgrSardegna: ?? Ragazza trovata morta nel lago del #Coghinas -SS : indagini in corso per ricostruire l'accaduto. Sara' effettuata l'aut… -

Ultime Notizie dalla rete : morta sulle

La Nuova Sardegna

(Gazzetta del Mezzogiorno). Un 55enne di Foggia, Rocco Marucci, agricoltore, è morto ieri, poco dopo le 23, in un incidente stradale a Biccari. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era ...PETTORANELLO DEL MOLISE – Terribile schianto nel pomeriggio di oggi sulla SS 17 all’altezza di Pettoranello del Molise. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo della s ...