Dj morta: ore d’ansia per Gioele, la zia ‘Viviana non gli avrebbe mai fatto del male’/Adnkronos (3) (Di lunedì 10 agosto 2020) (Messina) – Le ricerche proseguono senza sosta. Sotto il sole cocente, e anche di notte. Ricerche che sono “molto difficili”. E non solo perché la zona da controllare è vasta quasi 500 ettari, ma anche da un punto di vista emotivo. Si cerca in pozzi, anfratti, casolari. “Siamo esseri umani e, come tutti, abbiamo le nostre emozioni, siamo padri di famiglia e abbiamo figli anche piccoli, dell’età di Gioele, ma da professionisti del soccorso discerniamo le emozioni dal soccorso”. A parlare con l’Adnkronos è una squadra dei vigili del fuoco che da otto giorni, anche nelle ore notturne, sono alla ricerca del piccolo di cui non si sa più niente. Niente nomi “perché siamo una squadra e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. Non contano i nomi”, dicono. ... Leggi su meteoweb.eu

Tempesta spazza via l'isola di Eubea: in Grecia 8 morti per le inondazioni, anche bimbo di 8 mesi

Tragedia in Grecia dove otto persone sono morte a seguito di una violenta tempesta meteorologica che nelle scorse ore si è scatenata sull’Isola di Eubea nel Mare Egeo. Tra le vittime purtroppo figura ...

Coronavirus: Israele, 83.540 casi e 606 vittime

(ANSAmed) – TEL AVIV, 10 AGO – Con la morte di altre 6 persone nelle ultime 24 ore è arrivato a 606 il numero delle vittime da coronavirus in Israele da inizio pandemia. Le nuove infezioni, nello stes ...

