Dj morta: la cognata agli inquirenti, 'Viviana non avrebbe mai fatto del male a Gioele' (Di lunedì 10 agosto 2020) Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - "Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, lo amava. Non credo che possa avergli fatto del male. Non lo avrebbe mai ucciso". A parlare con gli inquirenti è Mariella Mondello, la cognata di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). La donna si è presentata nel primo pomeriggio, insieme con il padre, nel 'quartier generale' delle ricerche in una stazione di servizio Ip di Caronia. Mariella Mondello e il padre chiedono agli investigatori che fine ha fatto Gioele. E non credono all'ipotesi del suicidio della donna e dell'uccisione del bambino. Come apprende l'Adnkronos, i ... Leggi su iltempo

