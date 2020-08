Dj morta: domani autopsia, ricerche bimbo potrebbero estendersi in altri luoghi (Di lunedì 10 agosto 2020) Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - Sarà eseguita domani mattina a Messina l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). L'esito dell'esame autoptico sarà importante per gli inquirenti, perché dall'esito dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo Gioele, il figlio di 4 anni della donna, di cui si sono perse le tracce. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, nel corso del vertice in Prefettura a Messina, con gli inquirenti, è stato deciso che le ricerche si potrebbero estendere anche in altre zone, oltre ai 400 ettari attorno al bosco in cui è stata trovata la donna, con il corpo sfigurato. Se la dj dovesse essere stata uccisa, cosa che al momento non ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Dj morta: domani autopsia, ricerche bimbo potrebbero estendersi in altri luoghi... - torpedovick : @roberto_bertuol Morta si era domani alle 8 volo - EleZanetti4 : Sono stanca morta, è stata una giornata lunghissima a lavoro ?? speriamo di riuscire a combinare qualcosa domani. - sfiorata82 : RT @cinematografoIT: È morta #FrancaValeri, la grande attrice aveva appena compiuto cento anni. Domani, 10 agosto, la camera ardente al Tea… - eva_blackheart : Stasera sono stanca morta ma domani inizio assolutamente la seconda stagione di Fairy Tail e mi trema già il culo AAAAH -

Ultime Notizie dalla rete : morta domani Dj morta: domani autopsia, ricerche bimbo potrebbero estendersi in altri luoghi Il Tempo Dj morta: domani autopsia, ricerche bimbo potrebbero estendersi in altri luoghi

Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - Sarà eseguita domani mattina a Messina l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messi ...

Daniel morto in motorino a 15 anni: era una promessa del rugby

Aveva soltanto 15 anni, Daniel Colarossi, morto ieri in un terribile schianto con lo scooter. Il giovane, che risiedeva con i genitori e la sorella a San Giovanni Teatino in zona bocciodromo, attorno ...

Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - Sarà eseguita domani mattina a Messina l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messi ...Aveva soltanto 15 anni, Daniel Colarossi, morto ieri in un terribile schianto con lo scooter. Il giovane, che risiedeva con i genitori e la sorella a San Giovanni Teatino in zona bocciodromo, attorno ...