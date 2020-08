Discoteche, i dj spiegano come funziona la regolamentazione degli ingressi e perché gli assembramenti sono “inevitabili” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non immaginavo nemmeno che si potesse tornare a lavorare, visto come si stavano prospettando le cose qualche tempo fa. Io sono di Milano, una delle città più colpite dal Covid, perciò non pensavo di riuscire a fare neanche una data quest’estate, mi ero messo il cuore in pace fino al 2021”. Albertino vive di serate in discoteca, oltre che di radio, da parecchi anni. Dalle grandi cavalcate nelle mega Discoteche degli anni ’90 ai club più underground, fino alle piazze e ai palazzetti con il Deejay Time. Il suo è un parere importante, di chi ha visto l’Italia trasformarsi dalla prospettiva privilegiata e anomala della consolle. L’estate 2020 è sicuramente difficile per chi vive di clubbing: tra divieti (vi abbiamo raccontato la situazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Discoteche, i dj spiegano come funziona la regolamentazione degli ingressi e perché gli assembramenti sono “inevit… - FQMagazineit : Discoteche, i dj spiegano come funziona la regolamentazione degli ingressi e perché gli assembramenti sono “inevita… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche spiegano Discoteche, i dj spiegano come funziona la regolamentazione degli ingressi e perché gli assembramenti sono… Il Fatto Quotidiano Coronavirus Sicilia, nuova stretta di Musumeci: a Ferragosto vietati spettacoli ed eventi al chiuso

Nuova stretta sulle attività sociali in Sicilia dopo la nuova impennata di casi di coronavirus registrate negli ultimi giorni sull’Isola. Lo ha deciso il governatore Nello Musumeci con una nuova ordin ...

Misano, chiusa la discoteca Byblos: folla e niente mascherine

La storica discoteca di Misano Adriatico, vicino a Rimini e Riccione, è stata chiusa dai Carabinieri per 5 giorni: non venivano rispettate le misure anti-Covid. Pochi giorni fa era stata chiusa la Vil ...

Nuova stretta sulle attività sociali in Sicilia dopo la nuova impennata di casi di coronavirus registrate negli ultimi giorni sull’Isola. Lo ha deciso il governatore Nello Musumeci con una nuova ordin ...La storica discoteca di Misano Adriatico, vicino a Rimini e Riccione, è stata chiusa dai Carabinieri per 5 giorni: non venivano rispettate le misure anti-Covid. Pochi giorni fa era stata chiusa la Vil ...