Diletta Leotta, la foto sott’acqua manda in visibilio i fans: sembra una sirena (Di lunedì 10 agosto 2020) Diletta Leotta si diverte in vacanza: pochi minuti dopo Aurora Ramazzotti, anche la presentatrice sportiva ha pubblicato una foto mozzafiato, sembra una sirena. Pochi minuti dopo Aurora Ramazzotti, un’altra bellissima VIP italiana ha pubblicato su Instagram uno scatto mozzafiato. Stiamo parlando di Diletta Leotta, che come molte sue colleghe sembra non patire per niente l’impatto … L'articolo Diletta Leotta, la foto sott’acqua manda in visibilio i fans: sembra una sirena è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

pananost : A voi interessa che #Diletta Leotta sia baciata dal sole durante una gita in barca? #facciamorete - FilmNewsItaly : Paola Ferrari torna all'attacco: 'Diletta Leotta non è una giornalista' - ItaSportPress : Diletta Leotta, l'immersione è ipnotica come il suo lato B... - - GossipItalia3 : Diletta Leotta Instagram, “bruciata al sole”: «Vorrei essere la sabbia che entra nel costume» #gossipitalianews - porno : Italian TV beauty Diletta Leotta #porno #Italian TV beauty Diletta Leotta -