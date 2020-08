Diciamolo con una canzone: Stella (Di lunedì 10 agosto 2020) Questa notte, la notte di San Lorenzo, ma anche la prossima, fra l'11 ed il 12 di agosto il nostro cielo,come ogni anno, ci offrirà uno straordinario evento astronomico. Uno sciame di meteore delle Perseidi scivoleranno nel cielo disegnando tratti fiabeschi nel buio della notte, stavolta meno buio del solito.In una spiaggia, in un prato di campagna o di montagna, oppure in un parco di città ai margini della luce artificiale di un centro urbano, con gli occhi ben fissi verso il cielo, si respireranno le stelle, che una ad una passeranno davanti al nostro sguardo. pubblicato su TVBlog.it 10 agosto 2020 23:02. Leggi su blogo

